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Генич высказался об игре Жедсона на позиции правого защитника

Генич высказался об игре Жедсона на позиции правого защитника
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре хавбека московского «Спартака» Жедсона Фернандеша на позиции правого защитника. По словам Генича, немногие команды-соперники красно-белых смогут воспользоваться слабостями португальского футболиста, играющего на непрофильной для себя позиции.

«Не так много команд может использовать слабости Жедсона как правого защитника. Это может сделать «Краснодар», это в какой-то степени может сделать ЦСКА. «Зенит» может. Но ещё 14… 13 или там 12 команд не найдут эти слабости в игре Жедсона на фланге защиты. Как это произошло в локальном матче с «Краснодаром», например», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

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