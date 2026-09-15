«Он бы точно играл в «Зените». Квеквескири заявил, что Гюрлюк сильнее Луиса Энрике

Бывший защитник «Оренбурга» и «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о своём экс-одноклубнике Эмирджане Гюрлюке. Он считает, что турок сильнее бразильского вингера «Зенита» Луиса Энрике.

— Гюрлюк способен играть в топ-3?

— 100%! По всем футбольным качествам — да. По ментальной составляющей — нет. Ментально он не готов к топ-3. По технике, по передачам, по удару, по сумасшедшей скорости, по объёму работы, по скоростному дриблингу — да. Как топ-клубы играют в футбол — на переходах с таким вингером, как он, думаю, что они бы не потеряли.

— Лучше Луиса Энрике?

— Как по мне, да. Он лучше адаптирован к лиге. Если бы он был в «Зените», то спустя время точно бы играл, — сказал Квеквескири в интервью «VK ПРО СПОРТ».