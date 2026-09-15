«Дурацкий турнир». Игорь Акинфеев — о чемпионате мира — 2014

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил свою игру в составе сборной России на чемпионате мира — 2014. В матче группового этапа турнира с Южной Кореей Акинфеев допустил ошибку – на 68-й минуте корейский нападающий Ли Гын Хо пробил из-за пределов штрафной площади. Игорь попытался поймать мяч, но не удержал его в руках.

«Если вспоминать тот день, эту игру – первый тайм был совершенно нормальный, я был совершенно спокоен. И не было до этого гола каких-то вот таких тревожных ноток. Но когда это всё произошло, случился этот гол, действительно, потом всё посыпалось. И, наверное, пролетела – я уже много раз говорил – но пролетела вся эта карьера, вся моя жизнь. Хотя 2014 год – я не такой ещё старый… Но пролетело всё моментально перед глазами. Я понимал, что вот сейчас начнётся давление, сейчас начнётся травля и всё остальное. Но сам турнир, вот опять же говорю, дурацкий. Вот просто для меня был дурацкий турнир, не побоюсь этого слова, непонятный. И я не могу сейчас, даже если вот прокрутить назад, я не могу понять, почему так произошло», — приводят слова Акинфеева «Вести».