«Больший успех». Родри — о причинах перехода в «Барселону», а не в «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Родри рассказал, что понимание того, что в каталонском клубе он сможет добиться большего успеха, стало одним из ключевых в его решении выбрать текущую команду, а не мадридский «Реал».

И «Реал», и «Барселона» интересовались подписанием игрока у «Манчестер Сити» летом 2026 года, но действующий чемпион мира перешёл в стан сине-гранатовых.

«Мне хотелось провести две-три спокойные недели отпуска, но так не получилось. Нужно было учесть множество факторов, ведь такое важное решение принималось в отношении двух лучших клубов мира. В итоге моё решение было основано на спортивных соображениях, мотивации, понимании того, где смогу добиться наибольшего успеха и развиваться в качестве игрока.

Это было нелегко: непросто сказать «нет» «Реалу», особенно учитывая, как хорошо они ко мне отнеслись. Но в конце концов меня убедили Деку и Флик», — приводит слова Родри Mundo Deportivo.