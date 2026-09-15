15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Больший успех». Родри — о причинах перехода в «Барселону», а не в «Реал»

«Больший успех». Родри — о причинах перехода в «Барселону», а не в «Реал»
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Родри рассказал, что понимание того, что в каталонском клубе он сможет добиться большего успеха, стало одним из ключевых в его решении выбрать текущую команду, а не мадридский «Реал».

И «Реал», и «Барселона» интересовались подписанием игрока у «Манчестер Сити» летом 2026 года, но действующий чемпион мира перешёл в стан сине-гранатовых.

«Мне хотелось провести две-три спокойные недели отпуска, но так не получилось. Нужно было учесть множество факторов, ведь такое важное решение принималось в отношении двух лучших клубов мира. В итоге моё решение было основано на спортивных соображениях, мотивации, понимании того, где смогу добиться наибольшего успеха и развиваться в качестве игрока.

Это было нелегко: непросто сказать «нет» «Реалу», особенно учитывая, как хорошо они ко мне отнеслись. Но в конце концов меня убедили Деку и Флик», — приводит слова Родри Mundo Deportivo.

Материалы по теме
«Не думаю, что мы фавориты». Родри оценил перспективы «Барселоны» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android