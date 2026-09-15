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Юрий Дюпин: готов продолжать играть, но если не будет вариантов — приостановлю карьеру

Юрий Дюпин: готов продолжать играть, но если не будет вариантов — приостановлю карьеру
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Экс-вратарь ряда российских клубов Юрий Дюпин заявил о готовности продолжать профессиональную карьеру. Голкиперу 38 лет.

«Я сейчас занимаюсь другими делами, переехал обратно в Казань. Здесь бизнес, строим, вариантов пока нет. Я готов продолжать карьеру, но если будет какой-то достойный вариант. А от семьи далеко ехать не хочется.

Трансферное окно закрыто, есть ещё время для заявки свободных агентов. Как это время пройдёт, тогда будет решение о приостановке футбольной карьеры. Полгода до нового года буду заниматься бизнесом, в дальше посмотрим. Может быть, зимой варианты появятся. Я в хорошей форме, в падел играю, частенько с Эльмиром Набиуллиным и хоккеистами», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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