Бывший полузащитник «Краснодара» перешёл в греческий «Волос»

Французский полузащитник Реми Кабелла стал игроком «Волоса». О переходе 36-летнего футболиста объявила пресс-служба греческой команды на официальном сайте. Хавбек успешно прошёл медицинское обследование и тесты на физическую готовность, после чего подписал контракт с клубом.

До лета текущего года Кабелла принадлежал «Олимпиакосу», а первую половину 2026-го провёл на правах аренды во французском «Нанте», в составе которого отметился двумя забитыми мячами в 11 матчах Лиги 1. После завершения сезона Кабелла стал свободным агентом.

Фото: ФК «Волос»

За «Краснодар» Кабелла выступал с 2019 по 2022 год. В 62 матчах за российский клуб полузащитник отметился 17 голами и 11 результативными передачами.