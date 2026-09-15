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Кузнецов: жду не дождусь матчей сборной России с топ-командами — даже на стадион пойду

Кузнецов: жду не дождусь матчей сборной России с топ-командами — даже на стадион пойду
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался в преддверии товарищеских матчей сборной России в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. В сентябре и октябре команда Валерия Карпина сыграет с Ираном, Намибией и Нигерией.

«Иран — хорошая команда, участник чемпионата мира. Если у них, у Нигерии приедут все звёзды, то мы можем посмотреть уровень наших футболистов. Намибия не та команда, по которой надо определять силу сборной России. А вообще жду не дождусь, когда нам разрешат играть с топ-сборными. Тогда будет интересно, я даже на стадион пойду», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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