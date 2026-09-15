Экс-игрок «Интера» Брозович стал одноклубником Клаудиньо и Фирмино в катарском «Аль-Садде»

Хорватский полузащитник Марсело Брозович стал футболистом катарского клуба «Аль-Садд». Экс-футболист итальянского «Интера» оставался в статусе свободного агента, с тех пор как летом покинул саудовский «Аль-Наср» в статусе свободного агента.

«Футбольный клуб «Аль-Садд» рад сообщить об официальном подписании контракта до 2027 года с хорватским полузащитником Марсело Брозовичем, который присоединится к основному составу команды. Приход Брозовича является частью работы клуба по усилению состава перед предстоящими внутренними и континентальными соревнованиями», — говорится на официальном сайте «Аль-Садда».

Фото: «Аль-Садд»

В четырёх стартовых турах чемпионата Катара «Аль-Садд» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. За клуб выступают экс-полузащитник «Зенита» Клаудиньо и бывший форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино.