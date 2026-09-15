Акинфеев высказался о конкуренции между Торопом и Бориско в ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о конкуренции между голкиперами армейцев Владиславом Торопом и Максимом Бориско, который присоединился к красно-синим в летнее трансферное окно, перейдя из калининградской «Балтики».

«Что касается конкуренции, наверное, она всегда есть… В нынешнем ЦСКА сейчас, вы видите… Там два хороших голкипера. Пока Слава играет чемпионат, Макс играет Кубок. Но как оно там дальше будет и как оно повернётся, я думаю, зависит только от них. Поэтому они играют, это их карьера, и тренировочный процесс, и игры – они показывают: кто сильнее, тот и будет играть», — приводят слова Акинфеева «Вести».