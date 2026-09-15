Григорян оценил шансы Мостового заменить Батракова в «Локомотиве»

Российский тренер Александр Григорян высказался о переходе нападающего Андрея Мостового из «Зенита» в «Локомотив», а также ответил на вопрос, способен ли новичок заменить ушедшего в «Галатасарай» лучшего бомбардира и ассистента команды Алексея Батракова.

— Может ли Мостовой в «Локомотиве» по системе «гол+пас» набирать такие же цифры, как Батраков?

— Нет. Не может. Это исключено. Думаю, сейчас речь идёт о том, что Мостовой максимально замотивирован.

И хотелось бы чисто по-человечески, чтобы свои незаурядные качества он реализовал хоть как-то в этом сезоне. Потому что никто не обещает ему место в стартовом составе. Никто, — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».