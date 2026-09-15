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Генич с юмором ответил на вопрос о лучших трансферах лета в РПЛ

Генич с юмором ответил на вопрос о лучших трансферах лета в РПЛ
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Футбольный комментатор Константин Генич с юмором ответил на вопрос, какие трансферы в летнее трансферное окно в рамках Альфа-Банк РПЛ он считает самыми лучшими. Так, Генич выделил переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в московский «Спартак», трансфер полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в ЦСКА, а также переход хавбека Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА, который был осуществлён зимой этого года.

— Кость, для тебя?
— Для меня Даку.

— Тогда топ-3?
— Даку, Олейников, Баринов (смеётся), — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

После восьми туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар».

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