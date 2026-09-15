Артём Ребров назвал трёх футболистов, которые были балагурами в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, рассуждая о роли третьего вратаря Александра Довбни в команде, назвал двух россиян и одного легионера, которые были балагурами в команде до 39-летнего ветерана.

«Конечно, когда-то Довбня закончит карьеру, а раздевалка «Спартака» из-за этого что-то потеряет. Только свято место пусто не бывает: значит, таким человеком станет кто-то из полевых или из тренерского штаба.

Не бывает, чтобы в команде отсутствовал балагур. Раньше в «Спартаке» таким был Дзюба, на смену ему пришёл Квинси [Промес], дальше появился Джикия. Так что можно не волноваться: без Довбни атмосфера не просядет, а просто станет другой», — приводит слова Реброва Sports.ru.