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В «Родине» отреагировали на информацию о возможном увольнении главного тренера Хуана Диаса

В «Родине» отреагировали на информацию о возможном увольнении главного тренера Хуана Диаса
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Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Хуана Диаса. Накануне в СМИ появились новости, что Диас может быть уволен в случае поражения в ближайшем матче. При этом сам Зинин уже якобы уехал на встречу с высшим руководством клуба для обсуждения новых кандидатов.

«Мне нечего сказать. Команда готовится к следующему матчу, зачем сейчас обсуждать какие-то отставки? Я по другим делам в поездке», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент у «Родины» серия из шести поражений подряд. Команда идёт на предпоследнем месте в РПЛ.

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