«Пускай Ахметзянов выйдет и скажет!» Экс-футболист «Оренбурга» раскритиковал тренера

Бывший футболист «Оренбурга» Ираклий Квеквескири раскритиковал главного тренера команды Ильдара Ахметзянова. Он заявил, что тренер специально лишил его игровой практики, чтобы не активировалась опция автоматического продления контракта.

— С какой несправедливостью ты столкнулся?

— В «Оренбурге». Непродление контракта. Это футбольной темы не касалось. Пускай Ахметзянов выйдет и скажет, что я проиграл кому-то конкуренцию. Если он выйдет [и скажет], что я кому-то проиграл конкуренцию и был спортивный принцип, я это признаю. Но это будет полное лукавство, если он скажет, что я проиграл конкуренцию, проиграл спортивный принцип, потому что все тренировки снимаются, можно включать каждую тренировку и посмотреть, кто что делал.

Думаю, что кто-то знал нюансы контракта, что есть продление, если я сыграю определенное количество времени. Не может так резко и кардинально всё измениться, когда он пришёл. Я играл хорошо при нем, и команда играла здорово. После сборов только я и Рыбчинский перестали играть. Резко прям. Потом находили: «Вот здесь ты не выполняешь то, что мне нужно. Опорный должен бежать туда и так далее». В 36 лет говорить человеку, что делать, когда последние 12 лет тебя просят играть иначе, и ты пытаешься перестр