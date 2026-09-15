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«Пускай Ахметзянов выйдет и скажет!» Экс-футболист «Оренбурга» раскритиковал тренера

«Пускай Ахметзянов выйдет и скажет!» Экс-футболист «Оренбурга» раскритиковал тренера
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Бывший футболист «Оренбурга» Ираклий Квеквескири раскритиковал главного тренера команды Ильдара Ахметзянова. Он заявил, что тренер специально лишил его игровой практики, чтобы не активировалась опция автоматического продления контракта.

— С какой несправедливостью ты столкнулся?
— В «Оренбурге». Непродление контракта. Это футбольной темы не касалось. Пускай Ахметзянов выйдет и скажет, что я проиграл кому-то конкуренцию. Если он выйдет [и скажет], что я кому-то проиграл конкуренцию и был спортивный принцип, я это признаю. Но это будет полное лукавство, если он скажет, что я проиграл конкуренцию, проиграл спортивный принцип, потому что все тренировки снимаются, можно включать каждую тренировку и посмотреть, кто что делал.

Думаю, что кто-то знал нюансы контракта, что есть продление, если я сыграю определенное количество времени. Не может так резко и кардинально всё измениться, когда он пришёл. Я играл хорошо при нем, и команда играла здорово. После сборов только я и Рыбчинский перестали играть. Резко прям. Потом находили: «Вот здесь ты не выполняешь то, что мне нужно. Опорный должен бежать туда и так далее». В 36 лет говорить человеку, что делать, когда последние 12 лет тебя просят играть иначе, и ты пытаешься перестр