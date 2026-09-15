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Акинфеев не согласился с утверждением, что у него не было конкуренции в ЦСКА

Акинфеев не согласился с утверждением, что у него не было конкуренции в ЦСКА
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не согласился с расхожим мнением, что у него никогда не было конкуренции в армейском клубе. Акинфееву 40 лет, за первую команду красно-синих он выступает с 2003 года. В составе ЦСКА российский вратарь выиграл множество трофеев, включая Кубок УЕФА.

«Я не согласен с тем, как многие говорят, что у меня не было конкурентов… Я там убил целую эпоху каких-то вратарей. То есть есть футбольное поле, есть ворота и есть, наверное, тренировочный процесс. Там тренер себе врагом никогда не будет, и, наверное, тот, кто сильнее, тот и играет», — приводят слова Акинфеева «Вести».

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