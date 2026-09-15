15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России опубликовала окончательную заявку на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией

Сборная России опубликовала окончательную заявку на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
Комментарии

Пресс-служба РФС опубликовала окончательную заявку национальной команды на товарищеские матчи в рамках учебно-тренировочного осеннего сбора, в рамках которого подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном, Намибией и Нигерией.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Париж), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники: Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Илья