Сборная России опубликовала окончательную заявку на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией

Пресс-служба РФС опубликовала окончательную заявку национальной команды на товарищеские матчи в рамках учебно-тренировочного осеннего сбора, в рамках которого подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном, Намибией и Нигерией.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Париж), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники: Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Илья