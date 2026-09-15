Акинфеев встретил Баринова на базе ЦСКА после операции, оба восстанавливаются от травм

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев встретил полузащитника команды Дмитрия Баринова в расположении армейцев после операции. Совместной фотографией двух футболистов, восстанавливающихся после повреждений, поделилась пресс-служба красно-синих в телеграм-канале.

Фото: ПФК ЦСКА

Баринов получил травму коленного сустава в матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:2). Полузащитника прооперировали в Германии. Во вторник, 15 сентября, он вернулся в Москву.

Акинфеев не принимал участия в играх ЦСКА в сезоне-2026/2027. Голкипер продолжает восстанавливаться после повреждения, которое было получено в апреле.