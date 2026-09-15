Акинфеев рассказал, как травма помогла ему создать картинку прощального матча

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что уже составил в голове картинку, как будет выглядеть последний матч в его карьере. Голкипер армейцев получил травму в игре чемпионата России 4 апреля и с тех пор не выходил на поле в официальных матчах. В составе ЦСКА российский вратарь выиграл множество трофеев, включая Кубок УЕФА.

«Эта ситуация спровоцировала картинку, которая у меня есть в голове. Нет такого, что я чего-то испугался, что всё, закончил карьеру. То есть прекрасно понимаю, как это всё будет выглядеть. Давайте мы сначала 26 сентября проводим на этом замечательном стадионе Вагнера Лава, тогда уже посмотрю, как это всё будет происходить, уже нарисую до конца эту картинку», — приводят слова Акинфеева «Вести».