Пивоваров рассказал о работе «Динамо» с бразильскими клуба после срыва трансферов летом

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о работе бело-голубых с бразильскими клубами после срыва трансферов летом. В начале сентября стало известно, что переходы крайнего нападающего «Ботафого» Матеуса Мартинса и форварда «Фламенго» Гонсало Платы сорвались, поскольку футболисты не прошли медосмотр.

— Как видите дальнейшее общение с бразильскими клубами после срыва двух трансферов и отказом «Ботафого» приезжать на летний турнир?

— Мы продолжаем общаться с другими бразильскими клубами. И с этими — тоже. У нас с «Ботафого» были и положительные ситуации. Мы относимся к этому как к рабочему процессу. Что-то получается, что-то не получается, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.