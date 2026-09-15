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Дмитрий Кузнецов высказался о проблемах «Зенита» на старте сезона в РПЛ

Дмитрий Кузнецов высказался о проблемах «Зенита» на старте сезона в РПЛ
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о проблемах «Зенита» на старте нового сезона Альфа-Банк РПЛ. Сейчас петербуржцы идут на пятом месте в турнирной таблице.

«Все отмечают, что старт у «Зенита» не очень. Читал мнение, что у большинства футболистов «Зенита» нет нового вызова, они насытились победами. Может быть, так и есть. Не знаю, что там происходит. Но они обязаны вклиниваться в борьбу за чемпионство. По составу это одна из сильнейших команд, по зарплатам — на первом месте. И такое место в чемпионате не устраивает ни руководство, ни болельщиков клуба», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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