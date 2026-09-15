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Акинфеев рассказал, что тренирует вратарей ЦСКА, пока травмирован

Акинфеев рассказал, что тренирует вратарей ЦСКА, пока травмирован
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что работает с молодыми спортсменами вратарской бригады, пока травмирован и сам не выходит на поле. Армеец получил травму в игре чемпионата России 4 апреля, с тех пор он не выходил на поле в официальных матчах.

«Моя отдушина — это вратарская бригада, с приходом Максима Бориско тоже, то есть все ребята молоды, красивы, хороши, поэтому я стараюсь проводить с ними много времени и какими-то советами подсказывать и успокаивать даже, если есть ошибки, голы и всё остальное. То есть именно в этом, наверное, заключается сейчас моя функция, пока я не могу на футбольном поле помогать», — приводят слова Акинфеева «Вести».

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