Криштиану Роналду и владелец «Милана» собираются купить «Аль-Наср» — A Bola

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду собирается купить клуб, за который выступает. Как сообщает издание A Bola, португалец вместе с владельцем «Милана» Джерри Кардинале и бизнесменами Ибрагимом Аль-Мухаидибом, Мохаммедом Аль-Хураиджи и Шарафом Аль-Харири, готовятся сделать официальное предложение по приобретению клуба Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF).

По данным источника, Роналду, наряду с директором RedBird Capital Partners Кардинале, станет одним из ключевых лиц сделки. Согласно деталям финансового плана, каждый из пяти участников консорциума должен будет внести минимум € 92 млн для обеспечения масштабного вливания капитала в структуру «Аль-Насра».

Сообщается, что процесс вступает в наиболее критическую и деликатную фазу. Представители RedBird Capital и консорциума должны провести экстренную встречу с руководством PIF в ближайшие 48 часов. Эта встреча на высшем уровне определит исход переговоров — согласится ли государственный фонд уступить контроль над «Аль-Насром» или же сделка сорвётся.