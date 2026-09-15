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Квеквескири сравнил уровень медийного и профессионального футбола в России

Квеквескири сравнил уровень медийного и профессионального футбола в России
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Бывший защитник «Оренбурга» и «Факела» Ираклий Квеквескири, ныне выступающий за медиаклуб Lit Energy, сравнил уровень медийного и профессионального футбола в России.

«Думаю, что по уровню Медиалига — это чистое «Золото» Второй лиги. Но всё равно ты на другом уровне тренируешься в Медиалиге, тут другое сопротивление. Тяжело говорить, как бы мы выглядели в группе «Золото» Второй лиги, но если пару месяцев потренироваться в другом ритме, с другими скоростями, требованиями, полагаю, Lit Energy спокойно может играть в «Золоте», в первой пятёрке», — сказал Ираклий Квеквескири в интервью «VK ПРО СПОРТ».

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