Квеквескири ответил, действительно ли он мог перейти в «Динамо»

Бывший защитник «Оренбурга» и «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос, действительно ли он несколько лет назад мог вернуться в московское «Динамо», воспитанником которого является.

«Я, во-первых, не воспринимал это всерьёз сперва. Честно. Люди, кто мне это говорил, близкие по общению. Поэтому это не агентская работа. Давно друг друга знаем. Я знал, что это правда.

Как бы кто ни вкидывал, что это неправда, я просто не считал правильным высказываться, потому что был сконцентрирован на чемпионате, но в душе сидела детская мечта. Хотел закончить академию и играть в одной команде, как Игорь Акинфеев, и закончить там. Я знал об этой теме [возможного возвращения в «Динамо»] за три тура до конца первого круга, потом дальше эти разговоры… Это был сезон-2022/2023.

Там всё тянулось, были определенные нюансы, почему не вышло. Но всё было плюс-минус близко. Если клуб хочет, если заинтересован, он бы это [трансфер] сделал. Значит, что-то мешало. Не судьба, значит», — сказал Ираклий Квеквескири в интервью «VK ПРО СПОРТ».