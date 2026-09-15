Орлов: Семак — самый уравновешенный тренер в РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о нервах главного тренера «Зенита» Сергея Семака в последних матчах. Эксперт считает, что на эмоции наставника сине-бело-голубых выводят судьи.

«Семак — самый уравновешенный тренер [в РПЛ] вообще, мне кажется. Но даже уже он сорвался из-за судей, когда мяч схватил в матче с ЦСКА. Это говорит о нервном состоянии. И он уже после каждого матча сам говорит: «Я не понимаю, у одних ворот судят так, у других — иначе». И как тут разобраться?» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» идёт на пятом месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.