Жозе Моуринью оценил результаты «Реала» в начале сезона

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заявил, что команда находится на пути развития, но он не будет удовлетворён, если через полгода ситуация не изменится.

«Команда на пути, следует по своему маршруту. Мы вместе три месяца, считаю, что для этого периода мы выступаем хорошо. Если через шесть месяцев окажемся в той же ситуации, не буду доволен. Но я уверен, что через четыре-пять месяцев ситуация улучшится, так как мы находимся в состоянии непрерывного развития как индивидуально, так и в качестве команды», — приводит слова Моуринью аккаунт The Touchline в социальной сети X.

Отметим, после пяти матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице.