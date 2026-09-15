Экс-форвард сборной Англии Рахим Стерлинг признал вину в опасном вождении на Lamborghini

Четырёхкратный чемпион Англии и бывший нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг признан виновным по ряду обвинений, связанных с дорожно‑транспортным происшествием. Об этом сообщает BBC.

В ходе судебного заседания 31‑летний спортсмен подтвердил вину по всем предъявленным пунктам: в опасном вождении, в хранении закиси азота с целью её неправомерного вдыхания, а также в отказе предоставить биологический образец для проведения анализа. Инцидент произошёл 28 мая 2026 года в графстве Хэмпшир: футболист допустил аварию, в результате которой был повреждён принадлежащий ему автомобиль Lamborghini. При этом в ДТП не участвовали иные транспортные средства, пострадавших нет.

Дата оглашения приговора будет определена позднее.

На текущий момент Рахим Стерлинг не принимает участия в профессиональных матчах — он прекратил выступления после ухода из нидерландского клуба «Фейеноорд». В течение карьеры спортсмен представлял такие клубы, как «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити». В составе «Манчестер Сити» он четырежды становился чемпионом Англии, пять раз завоёвывал Кубок лиги и один раз — Кубок Англии. В составе национальной команды Англии Стерлинг выиграл серебряную медаль чемпионата Европы 2021 года и бронзовую медаль Лиги наций 2019 года.