Видео: в ЦСКА встретили Баринова после операции и подарили памятную футболку

Пресс-служба ЦСКА в соцсетях опубликовала видео, где красно-синие встретили полузащитника Дмитрия Баринова после операции на коленном суставе. В пятницу, 11 сентября, футболисту исполнилось 30 лет.

Видео можно посмотреть на странице ПФК ЦСКА в соцсети VK.

«Диму Баринова очень тепло встретили после операции. Поздравили с прошедшим днём рождения и подарили футболку на память. Команда», — написано в сообщении ЦСКА.

Полузащитник получил травму в матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:2), который состоялся 22 августа. 23 августа ЦСКА сообщил, что у Баринова диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Также Дмитрий получил повреждение внутренней боковой связки.