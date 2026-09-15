Родри ответил на слухи, что не перешёл в «Реал» из-за бойкота церемонии «ЗМ» с его победой

Полузащитник «Барселоны» Родри прокомментировал слухи, что он мог отказаться от варианта с переходом в мадридский «Реал» минувшим летом, поскольку «сливочные» бойкотировали церемонию вручения «Золотого мяча» — 2024. Испанец получил награду. Сообщалось, что делегация «Реала» отменила поездку в Париж за несколько часов до церемонии, узнав, что вингер Винисиус Жуниор не победит.

– Сообщалось, что вы могли остыть к варианту с переходом в «Реал» из-за бойкота, который клуб вместе с Винисиусом устроили на церемонии вручения «Золотого мяча», выигранного вами.

– Как я уже говорил, в своё время меня это не задело, потому что это был мой день, считаю, что не имело особого смысла говорить о людях, которых там не было, которые не были частью этой церемонии и этого прекрасного момента для меня и моей семьи. Кто меня знает, понимает, что я стараюсь абстрагироваться от таких вещей, как и от медийной шумихи. Я сосредоточен на футболе. В этом смысле очень похож на англичанина, не так ли?