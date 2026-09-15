«Бегал по дому как ребёнок». Жезус — о своей реакции на переход в «Барселону»

Бразильский нападающий Габриэл Жезус поделился подробностями своего перехода в «Барселону».

– Как вы узнали о возможности перехода в «Барсу»?

– Я был на тренировке. Когда вернулся домой, мой агент позвонил и сказал: «Через 5-10 минут позвонит Деку». Мы поговорили, мне сказали, что есть серьёзный шанс перейти в «Барселону». До закрытия рынка оставалось три-четыре дня. И я подумал: «Здорово, открыт к этому».

– Как вы отреагировали? О чём подумали, когда вам впервые рассказали? Как справились с эмоциями? Кому рассказали первым?

– Мы поговорили 10-15 минут. Я узнал, что шансы велики, нужно подождать два-три дня. Когда это произошло, был в своей «игровой комнате». Потом пошёл в спальню и сообщил жене. Больше мне было некому рассказать. Она была очень рада, я тоже. Был доволен, бегал по дому как ребёнок, — приводит слова Жезуса Sport.es.

Ранее Жезус играл за лондонский «Арсенал» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 22 результативными передачами.