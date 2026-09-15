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Родри раскрыл, как сообщил Моуринью, что не перейдёт в «Реал»

Родри раскрыл, как сообщил Моуринью, что не перейдёт в «Реал»
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Полузащитник «Барселоны» Родри ответил на вопрос, о чём он общался с главным тренером мадридского «Реала» Жозе Моуринью, который пытался убедить его перейти в «Королевский клуб» минувшим летом.

– Моуринью публично рассказал, что общался с тобой. Что он тебе сказал?
– Не думаю, что правильно раскрывать частный разговор, но очевидно, что он выразил желание, чтобы я перешёл, и рассказал, что я мог бы дать команде. Общение было очень хорошим. Когда я принял решение, тоже позвонил ему, чтобы поблагодарить за интерес и отношение. Мне кажется, он великий тренер, что уже доказал везде, где работал в свои великие этапы, и «Реал» будет сложным соперником в этой Ла Лиге, — приводит слова Родри Mundo Deportivo.

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