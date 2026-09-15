Лотар Маттеус оценил шансы Ямаля выиграть «Золотой мяч» — 2026

Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус оценил шансы испанского нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля выиграть «Золотой мяч» — 2026.

«Он выдающийся игрок, но, несмотря на большие успехи, это не был год Ламина Ямаля. В чемпионском походе Испании на чемпионате мира он был одним из многих и не достиг того уровня, который был у него раньше, который он вновь демонстрирует в этом сезоне. Это не означает, что у него нет шансов в голосовании.

У него есть всё необходимое, чтобы стать обладателем «Золотого мяча». Считаю, что титулы играют решающую роль, поэтому вижу его шансы выше, чем у Мбаппе, который в этом году не выиграл ничего ни с «Реалом», ни со сборной Франции», — приводит слова Маттеуса Sky Sports Germany.