«Почему не должны продвигать его?» Флик — о кампании «Барселоны» в поддержку Ямаля на «ЗМ»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, ведёт ли каталонский клуб кампанию в поддержку 19-летнего нападающего Ламина Ямаля на церемонии вручения награды «Золотой мяч» — 2026. Ранее вице-президент сине-гранатовых Рафаэль Юсте и спортивный директор Деку публично заявляли, что Ямаль заслуживает выиграть этот приз.

«Почему мы не должны продвигать его? Это нормально, он наш игрок. Мы поддерживаем наших футболистов. Кроме того, играем хорошо. Это нормально, что так поступаем, потому что они игроки нашей команды. Я вижу уровень Ламина, который он демонстрирует каждый день на тренировках. Когда знаю это, могу оказать поддержку своим футболистам», — приводит слова Флика Sport.es.