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Дмитрий Кузнецов: у «Краснодара» нет кризиса — с ними все бьются, как с «Зенитом»

Дмитрий Кузнецов: у «Краснодара» нет кризиса — с ними все бьются, как с «Зенитом»
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о текущем состоянии «Краснодара». После восьми туров «быки» возглавляют турнирную таблицу Альфа-Банк РПЛ, набрав 20 очков.

«У «Краснодара» всё нормально, идёт перестройка команды. Травмы, вливаются новые люди. Когда всё налажено, легко говорить, но попробуйте внедрить новых игроков, чтобы они действовали так, как предыдущие. Вон, Кривцов сколько забил и отдал, а новым игрокам нужно время. Никакого кризиса нет. Ещё немаловажная делать — с «Краснодаром» все бьются, как и с «Зенитом», выдают свои лучшие игры», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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