Игрок «Спартака» Умяров высказался об отсутствии Литвинова, Барко и Мартинса

Футболист «Спартака» Наиль Умяров высказался об отсутствии полузащитников красно-белых Руслана Литвинова, Эсекьеля Барко и Кристофера Мартинса.

— Насколько тебе не хватает Литвинова?

— Когда происходят такие потери, как с Литвиновым, Барко, Мартинсом, с которыми мы играем не первый и не второй год, это ощущается. Но это футбольная жизнь. Один день ты играешь с одними партнёрами, а в другой кто-то травмирован или дисквалифицирован. И вы должны быть готовы.

— Барко в матче с «Ростовом» вернулся в заявку. Он был на тренировках с вами?

— Нет, он буквально за день-два до матча вернулся, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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