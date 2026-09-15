Анчелотти: Италия не смогла вырастить хорошее поколение топ-игроков

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что итальянский футбол испытывает проблемы с воспитанием молодых талантов.

«Думаю, в последние годы Италия не смогла вырастить хорошее поколение игроков топ-уровня. Настолько, что сейчас, например, в ведущих итальянских клубах, таких как «Милан», «Интер» и «Ювентус», нет ни одного качественного итальянского нападающего.

Полагаю, Италия должна участвовать в следующем чемпионате мира. Считаю, что новое поколение игроков, сейчас это игроки до 20 и до 17 лет, очень хорошо выступает в Европе. Думаю, новое поколение в Италии будет лучше, Италия сможет участвовать в следующем чемпионате мира», – приводит слова Анчелотти портал Goal.