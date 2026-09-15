15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти: Италия не смогла вырастить хорошее поколение топ-игроков

Анчелотти: Италия не смогла вырастить хорошее поколение топ-игроков
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что итальянский футбол испытывает проблемы с воспитанием молодых талантов.

«Думаю, в последние годы Италия не смогла вырастить хорошее поколение игроков топ-уровня. Настолько, что сейчас, например, в ведущих итальянских клубах, таких как «Милан», «Интер» и «Ювентус», нет ни одного качественного итальянского нападающего.

Полагаю, Италия должна участвовать в следующем чемпионате мира. Считаю, что новое поколение игроков, сейчас это игроки до 20 и до 17 лет, очень хорошо выступает в Европе. Думаю, новое поколение в Италии будет лучше, Италия сможет участвовать в следующем чемпионате мира», – приводит слова Анчелотти портал Goal.

Материалы по теме
«Воссоединение с замечательной семьёй мадридцев». Анчелотти — о посещении базы «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android