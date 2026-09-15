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Родри назвал футболиста «Барселоны», который удивил его больше всего

Родри назвал футболиста «Барселоны», который удивил его больше всего
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Полузащитник «Барселоны» Родри объяснил, почему нападающий Рафинья удивил его больше всего после перехода в стан сине-гранатовых минувшим летом.

«Рафинья меня невероятно удивил. Не то чтобы меня не удивило, какого уровня это игрок, но он впечатляет, а его форма просто потрясающая. К тому же меня забавляет, что он моего возраста, но обладает невероятными физическими данными… Конечно, мы разные футболисты, это очевидно, но было бы понятно, если бы Рафинье было 24 или 25 лет. Но нет, ему 30 лет, и его способности невероятны», — приводит слова Родри Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

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