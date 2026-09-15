Гарри Кейн отказался от публичной борьбы за «Золотой мяч» — 2026 — The Touchline

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн не будет бороться за «Золотой мяч» — 2026 с помощью публичных заявлений, сообщает The Touchline в социальной сети Х.

По информации источника, несмотря на то, что форвард мюнхенского клуба завершил сезон с лучшим показателем по голам и результативным передачам среди всех претендентов, он не намерен вести кампанию за награду.

В окружении игрока отмечают, что такой подход соответствует всей его карьере: Кейн всегда ставил интересы команды выше личного признания и предпочитал, чтобы за него говорила игра. Футболист горд оказаться в числе претендентов на самую престижную индивидуальную награду в футболе, но не собирается менять свою скромную позицию. Сейчас его главная задача — помогать «Баварии» завоёвывать трофеи, сообщает источник.

В общей сложности Кейн забил 73 гола в 65 матчах сезона-2025/2026 во всех турнирах.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне.