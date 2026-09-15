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В возрасте 64 лет скончался бывший вратарь «Вест Хэма» Людек Миклошко

В возрасте 64 лет скончался бывший вратарь «Вест Хэма» Людек Миклошко
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Скончался бывший вратарь «Вест Хэм Юнайтед» и сборных Чехословакии и Чехии Людек Миклошко — ему было 64 года. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Сообщалось, что Миклошко пять лет сражался с раком. В декабре 2024 года во время последней поездки в Англию он публично рассказал о болезни и принял решение отказаться от лечения.

В составе «Вест Хэма» вратарь выступал с 1990 по 1998 год, проведя за клуб 291 матч, из которых 93 отстоял «на ноль». Также он защищал ворота «Куинс Парк Рейнджерс» и «Банник Острава». За сборную Чехословакии Миклошко сыграл 40 матчей, за Чехию — два. После завершения карьеры, с 2001 по 2010 год, он работал тренером в «Вест Хэме».

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