Игрок «Торпедо» Чурилов: Кононов — большой профессионал, он может найти себе новую команду

Защитник столичного «Торпедо» Вадим Чурилов высказался о работе экс-тренера Олега Кононова в команде и его дальнейших перспективах. Напомним, что в конце мая 2026 года Александр Сторожук стал главным тренером «Торпедо», сменив на посту Кононова. По итогам сезона-2025/2026 московский клуб занял девятое место в таблице Лиги Pari, набрав 46 очков в 34 играх.

— С чем связан неудачный результат с Кононовым в прошлом сезоне?

— Я не хочу на кого-то сваливать. Весь коллектив, который тогда был, не смог показать достойный результат. Есть такая поговорка: «Выигрывает команда, а проигрывает тренер». Не нам решать, а руководству. Если Олега Георгиевича вновь пригласили спустя месяц после увольнения, значит, так нужно было. Кононов — большой профессионал. Думаю, если он сам захочет, то 100% найдёт себе новую команду и даст там результат, — сказал Чурилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.