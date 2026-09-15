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TT: 15-летний талант поколения намерен расторгнуть контракт с «МЮ», он интересен «Реалу»

TT: 15-летний талант поколения намерен расторгнуть контракт с «МЮ», он интересен «Реалу»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джей Джей Габриэл направил официальное уведомление об аннулировании своей регистрации в клубе. 15-летний форвард хочет стать свободным агентом. «Красные дьяволы» не знают, что побудило англичанина принять это решение. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» надеется выиграть время для решения проблемы, но Габриэл стремится как можно скорее покинуть стан манкунианцев ради новых вызовов. Интерес к нападающему проявляют мадридский «Реал», «Барселона», «Челси». Эти команды проинформированы, что Габриэл остался недоволен количеством игрового времени на предсезонной подготовке.

Ранее экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз назвал 15-летнего форварда талантом поколения и призвал клуб оставить его.

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