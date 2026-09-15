Зидан планирует вызвать девять новичков в сборную Франции — L'Équipe

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан планирует включить в свой расширенный список сразу девять футболистов, которые никогда не вызывались в национальную команду при предыдущем тренере Дидье Дешаме. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Список игроков: Оливье Боскальи («Брайтон»), Жереми Жаке («Ливерпуль»), Эстебан Леполь («Ренн»), Лукаш Да Кунья («Комо»), Анди Диуф («Интер»), Пабло Пажи («Париж»), Энцо Ле Фе («Сандерленд»), Пьер Ганиу («Ланс») и Маттье Юдоль («Ланс»).

Напомним, первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведёт 25 сентября на выезде с командой Турции в 1-м туре группового этапа Лиги наций.