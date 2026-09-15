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«Беншимол решил остаться». Гендиректор «Акрона» Клюшев — об интересе к форварду

«Беншимол решил остаться». Гендиректор «Акрона» Клюшев — об интересе к форварду
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Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал интерес к нападающему тольяттинцев и сборной Кабо-Верде Жилсону Таварешу Беншимолу.

– Предложения были, конкретику давать не буду. Очевидно, что Беншимол — один из самых ярких игроков в нашем составе. Предложение было достаточно серьёзным. Игрок решил остаться с нами, это достаточно взрослая и зрелая позиция с его стороны.

– Это клуб из топ-5 чемпионатов?
– Нет, это не топ-5.

– Беншимол остался по причине пересмотра некоторых пунктов контракта?
– Нет, это его личное решение, основанное на совокупности факторов, — приводит слова Клюшева Metaratings.

Контракт Беншимола с клубом действителен до июня 2028 года. В этом сезоне 24-летний футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 1,2 млн.

После восьми туров «Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ с пятью очками. В следующем матче тольяттинцы дома встретятся с «Ахматом», игра состоится 17 сентября и начнётся в 18:30 мск.

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