Родри раскрыл, как Флик и Деку убедили его перейти в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Родри рассказал о своём общении с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом и спортивным директором сине-гранатовых Деку перед переходом в каталонский клуб минувшим летом. Также 30-летним футболистом интересовался мадридский «Реал».

– Больше всего в Ханси меня привлёк его характер. Одно из первых, что он мне сказал, было о его стремлении совершенствоваться каждый день, быть перфекционистом, что очень хорошо согласуется с моей философией: никогда не почивать на лаврах, никогда не считать, что ты достиг своего пика, и всегда требовать большего. Именно это рано или поздно приведёт к успеху. Считаю, что «Барселона» находится в пределах этого диапазона совершенствования, чтобы достичь того уровня мастерства, который может привести к завоеванию крупных европейских титулов после успеха на национальном уровне.

– Как тебя убедил Деку?

– Ни в один момент на меня не оказывали абсолютно никакого давления. Все выражали желание, чтобы я был в команде, говорили, что я могу дать команде, и мне очень понравилась манера общения — без этой тревожности.

С их стороны было просто желание передать представление, что будет, если присоединюсь