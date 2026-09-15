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Агент Лички ответил, вёл ли тренер переговоры с «Факелом»

Агент Лички ответил, вёл ли тренер переговоры с «Факелом»
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Анатолий Николаев, агент бывшего главного тренера «Оренбурга» и московского «Динамо» Марцела Лички, ответил, вёл ли чешский специалист переговоры с «Факелом».

«Мне кажется, кто-то специально добавил Марцела в список кандидатов на должность главного тренера «Факела». Для конкуренции (смеётся). Но нет, это ерунда. Не было ни звонков, ни разговоров с клубом. Команд, которые Личка мог бы возглавить в ближайшее время, тоже пока нет», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним местом работы Лички был турецкий «Карагюмрюк», который он тренировал с июля по октябрь 2025 года.

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