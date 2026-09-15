«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 1/16 финала Кубка лиги

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Гомес, Керкез, Мак Аллистер, Гакпо, Фримпонг, Араухо, Ньони, Нгумоа, Макконнелл, Кумас.

«Тоттенхэм»: Дубравка, Тосин Адарабиойо, Сенеси, Галлахер, Тель, Удод