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Ливерпуль — Тоттенхэм Хотспур: стартовые составы команд на матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2026/2027, 15 сентября 2026

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 1/16 финала Кубка лиги
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Сегодня, 15 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
15 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
1-й тайм
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон

Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Гомес, Керкез, Мак Аллистер, Гакпо, Фримпонг, Араухо, Ньони, Нгумоа, Макконнелл, Кумас.

«Тоттенхэм»: Дубравка, Тосин Адарабиойо, Сенеси, Галлахер, Тель, Удод