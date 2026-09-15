Экс-вратарь «Челси» Менди завершил карьеру в сборной Сенегала

Вратарь «Аль-Ахли» Эдуард Менди объявил о завершении карьеры в национальной команде Сенегала.

«Спасибо, Сенегал», — написал 34-летний голкипер в соцсетях, опубликовав видео с фрагментами своей игры за национальную команду.

Эдуард Менди провёл за сборную 60 матчей и выиграл Кубок африканских наций — 2021. Также он стал серебряным призёром турнира в 2019 и 2025 годах.

В 2026 году Менди номинирован на приз лучшему вратарю по версии France Football. Ранее он выступал за «Челси» и «Ренн», в составе лондонского клуба выиграл Лигу чемпионов в 2021-м.

На ЧМ-2026 голкипер провёл две игры и пропустил шесть голов.