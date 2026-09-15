Глава Ла Лиги Тебас: нельзя управлять футболом, основываясь только на 20 клубах

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил на Всемирном футбольном саммите (World Football Summit), где предупредил о разрушении экосистемы национальных чемпионатов.

«Нас убивают щипками. Есть территории, где наш аудиовизуальный рынок упал. Рынок очень сегментирован, и это наносит большой вред национальным лигам. Индустрия рождается здесь. Большинство игроков не играют ни на чемпионатах мира, ни в европейских соревнованиях. Экосистема разрушается, и мы переживаем очень опасный момент. Чемпионат мира заканчивается позже. Это сделали, не спросив нас.

У нас забрали неделю, что создало проблему на старте. Лига чемпионов — это ещё два или три тура. Они каннибализируют. Нельзя управлять футболом, основываясь только на 20 клубах. Это делается для того, чтобы у игроков наверху было семь «Феррари» вместо шести, а нижние остались без работы. У нас огромная проблема. Если так продолжится, мы умрём от щипков», — приводит слова Тебаса издание AS.