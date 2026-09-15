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Симеоне: «Золотой мяч» — 2026 должен получить Лео Месси. Никаких сомнений

Симеоне: «Золотой мяч» — 2026 должен получить Лео Месси. Никаких сомнений
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему награду лучшему футболисту сезона «Золотой мяч» в 2026 году должен выиграть экс-нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

«Золотой мяч» 2026 года должен получить Лео Месси. Никаких сомнений. Учитывая чемпионат мира, который он провёл в своём возрасте… Никаких сомнений», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

На чемпионате мира 2026 года 39-летний Месси со сборной Аргентины дошёл до финала. На мировом первенстве нападающий отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в восьми встречах.

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