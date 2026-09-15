«Барселона» начала переговоры о продлении контракта с Рафиньей — Sport.es

Спортивный директор «Барселоны» Деку провёл встречу с бразильским нападающим Рафиньей, чтобы начать обсуждение продления контракта, сообщает издание Sport.es. Встреча прошла в неформальной обстановке в ресторане в Кастельдефельсе, в ней также участвовала жена футболиста Таия Беллоли.

«Деку и Алехандро Эчеваррия встретились сегодня с футболистом за неформальным и дружеским обедом в ресторане в Кастельдефельсе, чтобы начать разговор о продлении контракта бразильца», — говорится в материале.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, действующее соглашение Рафиньи с «Барселоной» рассчитано до 2028 года.